Johan Cruijff krijgt een herdenkingsmunt: "Hele eer voor de familie"

Foto: © photonews

Johan Cruijff krijgt een herdenkingsmunt. Het zogenoemde Johan Cruijff Vijfje wordt door de Koninklijke Nederlandse Munt geslagen op 20 september, tijdens de open dag van de Cruyff Foundation.

De legendarische nummer 14 overleed op 24 maart 2016 in een ziekenhuis in Barcelona aan de gevolgen van longkanker. Hij zou op 25 april 2017 zeventig jaar zijn geworden. "De familie vindt het een eer dat er een herdenkingsmunt komt en dat deze op een voor Johan dierbare dag wordt geslagen", aldus Carole Thate van de foundation namens de familie Cruijff.



Het Johan Cruijff Vijfje is onderdeel van een nieuwe serie herdenkingsmunten met sporticonen. Het wordt een wettig betaalmiddel in Nederland.