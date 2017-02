Een bizar mysterie komt uit: Premier League-aanvaller was acht weken 'buiten strijd' na een dopingschorsing

Foto: © photonews

De gewiekste Premier League-volgers zal het niet ontgaan zijn. Saido Berahino, de 23-jarige aanvaller van Stoke City, kwam al sedert 10 september niet meer in actie.

Aanvankelijk werd er niet gecommuniceerd over zijn afwezigheid, maar nu blijkt er meer aan de hand met de Engelse aanvaller. Zo kwam via onder meer Sky Sports aan het licht dat Berahino een dopingschorsing van acht weken uitzat.

De 23-jarige spits liep tegen de lamp toen hij nog voor West Bromwich Albion uitkwam. Hij werd betrapt op het gebruik van recreationele drugs. Vrijdag bevestigde Stoke-manager Mark Hughes de verhalen. Hij beklemtoonde dat The Potters tijdens de transfer die deze wintermercato plaatsvond op de hoogte waren van de feiten.

Mh on Berahino reports: "There was an FA disciplinary matter and Saido had an 8-week suspension, I believe. We don't have any more details."