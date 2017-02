Bijna volledige 1B-afdeling in buitenlandse handen: "Belgische overheid moet minimumlonen verhogen"

Oud-Heverlee Leuven is in het vizier van een Chinese overnemer waardoor bijna de volledige klasse 1B in buitenlandse handen is. Sporteconoom Trudo Dejonghe verklaart die opvallende tendens.

"De verklaring? Lakse wetgeving", schrijft sporteconoom Trudo Dejonghe in een opiniestuk in De Morgen. "Enerzijds mag een club bij ons volledig in handen komen van buitenlandse investeerders. Anderzijds geldt in België geen beperking qua aantal niet-EU-spelers. Zelfs de verplichte zes zogeheten homegrown spelers zijn geen oplossing daar niet-EU-spelers als homegrown aanvaard worden als ze voor hun 23ste drie opeenvolgende jaren voor een Belgische club hebben gespeeld."

Het gevolg is dat België kampioen is in het weghalen van heel jonge spelers uit niet-EU-landen. "Zij voetballen hier tegen een relatief lage vergoeding van 76.800 euro per jaar (cijfers 2015/16). Vergelijk even met Nederland, waar de lat een stuk hoger ligt. Niet-EU-spelers (+21) moeten 50 procent meer verdienen dan het gemiddelde Eredivisie-loon", zegt Dejonghe. "Wat nu? De Belgische overheid zou de minimumlonen drastisch moeten verhogen."