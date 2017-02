Anderlecht moet het doen zonder Appiah

Foto: © photonews

Sporting Lokeren ontvangt vanavond Anderlecht. Voor de Waaslanders is er niet zoveel meer te winnen of te verliezen, Anderlecht gaat in een vol Daknam op zoek naar een volgende reeks, die onderbroken werd door het gelijkspel tegen Standard.

Lokeren-coach Kristinsson heeft geen selectieproblemen buiten de landurig buiten strijd zijnde Killian Overmeire. Bij Anderlecht is het wel weer sleutelen. In de verdediging is Kara Mbodji er nog niet bij en rechtsachter Dennis Appiah is bijzonder onzeker. Voor Emmanuel Sowah zou dat nog eens een basisplaats betekenen. En voor Hannes Delcroix, bij gebrek aan andere verdedigers, een eerste wedstrijdselectie.

Voor de rest hoeft Sofiane Hanni nog steeds niet in de basis verwacht worden. Stanciu en Chipciu zullen net als tegen Standard de flanken bevolken. En bij de technische staf, die heel de week zonder René Weiler trainde door het overlijden van zijn vader, willen ze testen of het middenveld Trebel-Dendoncker-Tielemans verder progressie blijft maken.

