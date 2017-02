Rode Duivel lange tijd out? "Het zou om meer dan een paar weken kunnen gaan"

Steven Defour is allicht een tijdje out. De Rode Duivel blesseerde zich dinsdag in de midweekwedstrijd tegen Leicester. De 28-jarige middenvelder sukkelt met de hamstrings.

Afgelopen weekend was Steven Defour met een knappe goal tegen Bristol City nog bepalend in de FA Cup, maar dinsdag liep het mis in de competitiewedstrijd met Burnley tegen Leicester City. De middenvelder moest iets voorbij het halfuur vervangen worden met een hamstringblessure.

Op de wekelijkse persconferentie zei Burnley-trainer Sean Dyche dat hij een tijdje geen beroep zal kunnen doen op zijn Rode Duivel. "We wachten nog op meer nieuws", zei Dyche. "Dan zullen we pas weten hoelang hij buiten strijd is, maar het gaat zeker niet om een paar dagen. Het zou om meer dan een paar weken kunnen gaan, dat moeten we nog afwachten." Op 26 maart spelen de Belgen een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland, maar het is niet zeker of Defour daar zal bij zijn.