Staatssecretaris én vurig supporters Theo Francken niet te spreken over de geruchten: "OHL verkopen aan Chinezen is waanzin"

Oud-Heverlee Leuven bevestigde donderdag dat er wel degelijk onderhandeld wordt met Chinese overnemers. En die plannen stuiten sommige OHL-fans tegen de borst.

Het OHL-bestuur trachtte met een perscommuniqué over de plannen de Leuvense supporters gerust te stellen. (Dat leest u HIER) Toch is men er niet overal gerust op.

"Ohl verkopen aan Chinezen is waanzin", tweette Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie en OHL-fan, vrijdagmiddag. "Er is voldoende potentieel in onze regio om onze club blijvend te verankeren. Ik zet me hiervoor in." De komende maanden moet blijken welke richting de overnamegesprekken uitgaan.