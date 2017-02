Thomas Foket over de nieuwe wind bij Gent: "Nooit het gevoel gehad dat we in slechte periode zaten"

Foto: © photonews

Als je de drie eerste matchen na de winterstop bij AA Gent vergelijkt met die voor de break, merk je een duidelijk verschil. Gent staat er opnieuw, al wil Foket niet overdrijven.

“Hoe ik me voel? We wonnen tegen Club Brugge, dus het kan niet beter momenteel”, aldus Foket. “Dat ik niet startte? We hebben veel spelers, veel goeie spelers. Dus kunnen we af en toe voor de verrassing zorgen. Zolang we winnen, maakt het mij niet uit.”

Kalu deed het uitstekend op ‘zijn’ positie. “Hij is hier nog niet zolang, maar het is een type-Simon. Ze kunnen allebei heel goed hun man voorbij gaan. Het is een volledig ander type dan ikzelf uiteraard. Dat zijn jongens die het verschil kunnen maken en een moeilijke match kunnen openbreken.”

Kalu en Simon, dat zijn jongens die een moeilijke match kunnen openbreken -Thomas Foket

Bij Gent loopt het inderdaad beter. “We zitten in een goeie flow en ik denk dat zo’n matchen op het einde kunnen doorwegen. Als we kunnen winnen zou dat mooi zijn en een echte boost kunnen geven naar de volgende wedstrijden toe”, aldus Foket.

“Wij hebben nooit echt het gevoel gehad dat we in een slechte periode zaten. We hebben wél eens allemaal ons hoofd kunnen leegmaken en kregen er nieuwe spelers bij mét goesting om eraan te beginnen”, gaat Foket verder.

Gent kocht zwaar in, misschien wel met de titelstrijd in het achterhoofd. “We moeten nog niet bezig zijn met de titel. Eerst en vooral moeten we play-off 1 halen. Ik denk dat het niet per se de bedoeling was om kampioen te spelen. We hebben het al genoeg gezien, in de play-offs kan het alle kanten uit.”