Uitleenbeurt Ryan is win-winsituatie voor iedereen, ook voor Club Brugge

KRC Genk haalde op het einde van de transferperiode nog een nieuwe doelman naar de Luminus Arena. Een verrassende move, want gewezen Club Brugge-doelman Mathew Ryan kwam op huurbasis over van het Spaanse Valencia.

RSC Anderlecht informeerde eerder in januari al bij de Australische doelman, maar paars-wit stuitte op een ‘njet’ bij de man die nog te veel liefde voor Club Brugge voelt. Genk kende meer succes: Ryan doet het seizoen uit in Limburg en dat is eigenlijk een win-winsituatie.

Goed voor Genk

Genk heeft een doelman mét ervaring beet. Iets waar het na het uitvallen van Marco Bizot niet meer over beschikte in de huidige spelerskern. Laszlo Köteles speelt op huurbasis bij Waasland-Beveren, Nordin Jackers (19) en Gaëtan Coucke (18) zijn nog piepjong.

Goed voor Ryan

Ryan zat al een tijdje op een zijspoor bij Valencia. De doelman had nood aan minuten in een eerste elftal en die konden ze hem bij de Spaanse club niet beloven. Een uitleenbeurt om zijn carrière te herlanceren drong zich dan ook op.

Goed voor Club Brugge (en zijn fans)

De fans van Club Brugge kunnen opgelucht ademhalen: hun gewezen publiekslieveling gaat geen shirt van aartsvijand Anderlecht aantrekken. Ryan speelt dan wel bij een concurrent, toch kunnen het bestuur en de fans van blauw-zwart vrede nemen met het feit dat de doelman voor Genk koos.