Anderlecht-verdediger countert: "De druk ligt blij Club Brugge? Daar ben ik niet mee akkoord"

Foto: © photonews

RSC Anderlecht liet zondag de kans liggen om de leidersplaats af te snoepen van Club Brugge. Beide rivalen lijken momenteel onder mekaar uit te vechten wie met de Belgische landstitel aan de haal gaat.

Anderlecht zat na de match tegen Standard met meer ontgoocheling dan blijdschap. Tegen tien man hadden ze altijd moeten winnen, beseffen ze. Tegen Lokeren moeten ze de efficiëntie van de vorige matchen terugvinden.

Ook Uros Spajic zit er nog altijd mee in zijn maag. "We moesten winnen, we hebben twintig keer naar doel getrapt en konden niet scoren. Dat is niet goed", zei de Serviër. "Maar we staan nog altijd op één punt van Brugge."

18 op 18

Daardoor ligt de druk wel bij Club, maar Spajic is het daar niet mee eens. (Schouderophalend) "Daarmee ben ik niet akkoord. Hier is altijd druk. We moeten elke match winnen, we moeten kampioen worden... Nee, dat verandert niets. Ik zie geen verschil met Club Brugge. Maar we denken niet aan Club. Er zijn nog zes matchen en daarin willen we het maximum pakken."