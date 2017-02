Chelsea hoeft niet te vrezen dat ook Willian naar China trekt: "Het komt zelfs niet in me op"

Chelsea zag bankzitters Oscar en Jon Obi Mikel naar China vertrekken. Ook voor aanvaller Diego Costa wenkt een lucratieve transfer naar het verre oosten. Een andere Chelsea-ster blijft de club echter trouw.

De Blues hoeven niet bang te zijn dat ze Willian aan een Chinese club kwijt zullen raken. Hij blijft Chelsea trouw. "Ik ben blij voor Oscar, want hij wilde echt naar China", zegt Willian in The Sun. "Maar een transfer naar China komt niet in me op. Het gaat er bij mij om dat ik gelukkig ben. Ik hou ervan om voor Chelsea te spelen. Ik hou van de club, de omgeving en de Premier League."

"Ook mijn familie is hier gelukkig en ik heb hier alles wat ik nodig heb", gaat Willian verder. "Er zijn geen clubs uit Europa die ik leuk vind, alleen Chelsea", aldus Willian, die benadrukt dat familie erg belangrijk voor hem is. "Toen mijn moeder overleed was dat mentaal erg zwaar voor me. Daar had ik ook fysiek last van. Ik verloor maar liefst negen kilo."