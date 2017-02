Antwerp trekt zaterdag vol vertrouwen naar Union: "Geen reden om de ploeg te wijzigen"

Foto: Antwerp website

Nog vier finale scheiden Antwerp van de tweede periodetitel in 1B. De eerste opdracht is morgenavond winnen op de Heizel van Union. Niet evident, zo weet ook Antwerp-coach Wim De Decker.

"Op een groot en goed bespeelbaar veld moet ons pressievoetbal volledig tot uiting komen en dan zijn er kansen", zegt De Decker op de clubwebsite. "Union is in de maand januari wel aan een flinke remonte bezig en tegen ons loopt iedere ploeg een metertje meer, maar als we ons eigen spel spelen moet het goedkomen."

De Decker zal ook tegen Union niet van zijn type-elftal afwijken. "Met de terugkomst van Mamoutou N’Diaye en Nicaise Kudimbana heb ik meer opties om uit te kiezen. Maar de spelers die de laatste weken voor successen hebben gezorgd staan een trapje hoger. Er is ook geen reden om de ploeg te veranderen."