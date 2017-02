De dubbel kan nog voor Essevee, Francky Dury heeft mooie reactie

Foto: © photonews

Zulte Waregem wist zich voor de finale van de Beker van België te plaatsen, in de competitie staan ze op de derde plaats op drie punten van leider Club Brugge. Alles is dus nog mogelijk? Francky Dury is erg duidelijk in zijn antwoord.

De dubbel is namelijk nog mogelijk. Dat hadden ze ook in de perszaal van Eupen woensdagavond opgemerkt na de halve finales van de Beker van België.

"Je mag jezelf echt nooit overschatten", aldus Francky Dury. "Ik snap de vraag op zich wel, maar het is nog veel te vroeg om daarover te spreken. We hebben nog niets in handen."

De herfstkampioen staat dan wel derde én speelt ook nog eens de finale van de Beker van België. Toch betekent dat nog niet dat de ploeg volgend jaar ook Europees voetbal zal spelen. De finale tegen Oostende volgt op 18 maart.

"Maar we moeten eerste de focus op de competitie zetten", aldus Dury en ook diverse spelers - waaronder Sammy Bossut. "We hebben nog zes wedstrijden om zoveel mogelijk punten te pakken en competitief te zijn voor play-off 1."