Zware gevolgen voor Silvio Proto? 'Vrees voor einde van zijn carrière' - doelman reageert!

Silvio Proto moest donderdag de training staken nadat hij bij een sprong een stevige pijnscheut voelde in zijn reeds gehavende knie. Een controle bij specialist Geert Declercq zal nu de ernst aan het licht brengen.

Update: Ook Silvio Proto zelf heeft ondertussen via de sociale media gereageerd op zijn blessure. "Gewoon uit voorzorg even naar de kant. Moet enkele dagen rusten, het is niet zo erg."

Bij KV Oostende maakte men zich donderdag niet druk in de blessure (dat leest u HIER), maar onderzoek moet uitwijzen of de kruisband opnieuw is geraakt of afgescheurd, aldus Het Nieuwsblad. Mogelijk is een operatie dan onvermijdbaar.

Negen maanden tot een jaar aan de kant?

In het doemscenario zou de 33-jarige Proto dan negen maanden tot een jaar aan de kant staan en moet hij zelfs vrezen voor het einde van zijn carrière. Net omdat de achterste kruisbanden zo moeilijk onder handen te nemen zijn.

Proto moest in het najaar van 2016 niet onder het mes toen hij geblesseerd raakte aan de kruisbanden. De goalie kon toen snel de revalidatie met kinesist Lieven Maesschalck aanvatten. Sedert 20 januari trainde hij weer op het veld om er in de play-offs te staan.