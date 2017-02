Vanden Borre betrokken bij rellen na Lommel-Cercle Brugge

Foto: © photonews

Het liep vrijdagavond eventjes hélemaal uit de hand na de wedstrijd in de Proximus League tussen Lommel United en Cercle Brugge. Cercle won na een doelpunt waar een buitenspelgeur aan hing, en na de match ontstonden er rellen.

Enkele aanwezigen maakten na het laatste fluitsignaal amok in het stadion. Toen stewards de heethoofden naar buiten konden leiden, ontstond er zelfs nog een straatgevecht buiten het stadion.

Het Belang van Limburg meldt dat niemand minder dan Anthony Vanden Borre gesignaleerd werd bij dat gevecht. “Hij droeg een lichtgekleurde muts en daarover een kap. Maar het was overduidelijk wie hij was. En hij stond er midden tussen”, aldus een getuige aan de krant.

Goed bevriend met Mboyo

De politie bevestigde ondertussen dat Vanden Borre ter plekke was, maar de speler die onlangs met voetbalpensioen ging werd niet verhoord. Vanden Borre was wellicht in Lommel om de wedstrijd van zijn goede vriend Ilombé Mboyo (Cercle Brugge) te gaan bekijken.