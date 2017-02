Antwerp-kapitein denkt nog niet aan uitverkochte topper tegen Lierse: "Verwacht een moeilijke match tegen Union"

Foto: © photonews

De spelers van Antwerp zijn niet bezig met de 5 miljoen euro die de club nog verschuldigd is aan ex-voorzitter Eddy Wauters. Voor kapitein Frédéric Duplus geldt maar één ding: winnen bij Union.

"We moeten op de Heizel ons spelsysteem opleggen en dan komen de kansen vanzelf", zegt de Antwerp-aanvoerder op de clubwebsite. "Ik verwacht een moeilijke match die we zegevierend gaan afsluiten. Dat is zoals steeds onze intentie. Maar we moeten het wel match per match bekijken, want met het reeds uitverkochte stadion tegen Lierse mag onze focus nog niet te ver voorwaarts liggen."

De integratie van Duplus verloopt alsmaar beter. "Met enkele ploeggenoten volg ik nu taallessen. Dat helpt me bij het correct invullen van mijn taak als kapitein van de ploeg. Ik kan de Nederlandse taal al een beetje begrijpen, maar mijn woordenschat is nog onvoldoende om het te spreken. Ik had niet verwacht dat ik kapitein zou zijn, maar ik moet coach Wim De Decker dan ook bedanken voor het vertrouwen."