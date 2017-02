Antwerp moet tevreden zijn met een puntendeling in het Koning Boudewijnstadion

Foto: © dirk pieters

Antwerp is er niet in geslaagd om te winnen bij Union. De ploeg blijft ongeslagen onder het bewind van Wim De Decker, maar moest in het Koning Boudewijnstadion tevreden zijn met een 1-1 gelijkspel.

Antwerp domineerde in de eerste helft. 'Thuisploeg' Union dwong twee hoekschoppen af, maar kon Antwerp-doelman Debaty nooit bedreigen. De Great Old had voortdurend balbezit en scoorde iets voorbij het kwartier via de onvermijdelijke William Owusu. Nauwelijks enkele minuten later leek Tuur Dierckx op weg naar de 0-2, maar doelman Saussez lag in de weg.

Halfweg stond er een logische en verdiende 0-1 voorsprong voor de bezoekers op het bord. Union-trainer Marc Grosjean was duidelijk niet tevreden en had vijftien minuten de tijd om een oplossing te vinden tegen een sterk voetballend Antwerp.

Andere tweede helft

Maar ook in de tweede helft was de eerste kans voor Tuur Dierckx. Zijn poging ging maar nipt over. Toch was Union beter uit de kleedkamer gekomen. Het had meer balbezit, maar het duur tot minuut 60 vooraleer Debaty aan het werk werd gezet.

Antwerp bleef de gevaarlijkste ploeg op de tegenaanval. Owusu knalde nog nipt naast. Aan de overkant was de eerste kans van Union meteen raak. Rasjel was er als de kippen bij om Debaty te kloppen met een harde knal. In de slotfase ging Antwerp nadrukkelijker op zoek naar de winnende treffer, maar ook de inbreng van Buyl kon geen verschil meer maken. Het was zelfs Union dat in de laatste minuut de kans kreeg op 2-1, maar Debaty was alert.

In de absolute slotfase kreeg de Antwerp-doelman nog rood voor een duw. Het bleef bij 1-1. Lierse kan vanavond tot op één punt van de Great Old naderen als het thuis wint van Tubeke. Morgen staat er nog Roeselare - OHL op het programma.