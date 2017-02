Arrogant of moet dit kunnen? Ploegmaat van Lukaku juicht nog vóór hij scoort

Foto: Twitter

Everton haalde zaterdagnamiddag de sloophamer boven. De ploeg van Ronald Koeman haalde het na een spectaculaire pot voetbal met 6-3 van Bournemouth. Romelu Lukaku scoorde vier keer, maar vooral het doelpunt van Ross Barkley was speciaal...

Niet dat het zo’n pareltje was, hoor. Barkley stormde alleen op doel af, kapte de uitgekomen doelman uit en… begon dan al te juichen. Een best opmerkelijk tafereel, waarna hij de bal alsnog in het lege doel deponneerde.

Zijn actie werd bij de fans van Bournemouth wellicht niet echt geapprecieerd, al zal de aanhang van Everton het dan weer geweldig vinden. Wat vind jij ervan? Bekijk de beelden hieronder en laat ons jouw mening weten in onderstaande poll!