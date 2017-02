Engels krijgt het op zijn heupen van AA Gent: "Zo'n transfers doen en dán zeggen dat je enkel voor play-off 1 gaat..."

Bjorn Engels maakt zich met Club Brugge stilaan op voor de titelstrijd in play-off 1, al verloor het in Gent voor het eerst sinds lang, het vertrouwen is helemaal niet weg.

"Wees gerust, we zullen bewijzen dat de nederlaag in Gent een accident was", aldus Bjorn Engels in Het Laatste Nieuws. "We verloren teveel duels, dat is lastig als je moet achtervolgen." Gent staat nog steeds tien punten achter de Bruggelingen.

Anderlecht grootste concurrent

Toch ziet Engels hen als een concurrent voor de titel. "Ik denk dat Anderlecht de grootste concurrent is, maar onderschat Zulte Waregem niet. Ik sluit ook Gent niet uit. Na de halvering zijn het maar vijf punten achterstand meer."

In Gent houden ze vol dat play-off 1 halen het eerste doel is. "Dat vind ik flauw. Als je zúlke aankopen doet in januari voor zóveel geld, zeg dan niet dat je alleen play-off 1 ambieert. Daar krijg ik het van, hé."