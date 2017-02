Wereldgoal Hazard telt grootste concurrent voor titel uit

Wie stopt er dit Chelsea? Antwoord: niemand. Eerste achtervolger Arsenal werd vandaag naar huis gestuurd met een 3-1 in de valies. The Gunners mogen, met 12 punten achterstand, hun titelambities in de kast steken. En ja, Eden Hazard had daar een serieuze rol in.

Na een kwartier barstte het helemaal los toen Chelsea op voorsprong kwam. Alonso kopte de rebound van Costa, die de deklat had geraakt, binnen. Maar er was heel wat te doen om het doelpunt, want hij hield nogal opvallend met de arm Arsenal-verdediger Bellerin af. Die moest zelfs vervangen worden nadat hij een stevige tik van de Spanjaard had gekregen.

De bewuste fase met Bellerin en Alonso.

Maar goed, Arsenal ging niet bij de pakken neerzitten en Courtois moest twee keer serieus aan de bak na een kopbal van Gabriel en een schot van Özil. Chelsea domineerde, maar kwam aan niet te veel kansen. Al was Eden Hazard ook in die eerste helft wel al outstanding.

De koning van Stamford Bridge.

Maar na de rust ontbond hij echt zijn duivels. Costa veroverde de bal aan de middenlijn en Hazard kon er mee aan de haal. Wat de Rode Duivel daarna uit zijn sloffen schudde was regelrechte voetbalpoëzie. Hij slalomde voorbij vier verdedigers, de bal plakkend aan de voet, en werkte af met een chip over ex-ploegmaat Cech. Briljant!

En een vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd ging Cech nog eens zwaar in de fout. Hij trapte de bal recht in de voeten van Fabregas, die het leer met een mooie boog over de kansloze keeper in doel lobde. De 3-1 van Giroud was niet meer dan een pleister op een houten been.