Sesa toch optimistisch: "Tiende match zonder nederlaag, ook niet slecht"

Het was een opmerkelijk beeld gisteren op Daknam. In principe was David Sesa door de afwezigheid van René Weiler de officiële coach van Anderlecht. Maar Thomas Bingelli nam - toch tijdens de match - de honeurs waar.

Bingelli, fysiektrainer en manusje-van-alles binnen de kern, was diegene die de richtlijnen gaf. Maar na de match daagde David Sesa op voor de persconferentie. "Het was een speciale week zonder de trainer", gaf Sesa toe. "Frutos, Bingelli en ik hebben de wedstrijd voorbereid, maar het gebeurde allemaal in samenspraak met René. Tijdens de match moet je uiteraard zelf beslissen. We hebben René nog niet gehoord, maar dit is nu toch onze tiende match zonder nederlaag. Ook niet slecht..."

Sesa zag ook dat het niet genoeg was bij Anderlecht. "Dat kwam ook door de organisatie van Lokeren, maar we hebben ook niet genoeg druk gezet. Onze sleutelspelers zaten in de greep van Lokeren. Na de rust probeerden we het met meer offensief geweld, maar ook dat werkte niet."