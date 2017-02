Het klinkt zo simpel bij Eden: "Waar ik aan dacht? Dribbelen!"

Foto: © photonews

Eden Hazard was 'Man van de Match' tegen Arsenal, voor wie er nog moest aan twijfelen. De regisseur van Chelsea zette een topprestatie neer, bekroond met een wereldgoal.

Hazard straalde na de match. De kleine dribbelaar heeft zijn voetbalplezier weer helemaal teruggevonden. "Het is altijd leuk om een mooie goal te scoren, zeker tegen zo'n sterk team als Arsenal. Wat ik dacht toen ik aan de middenlijn begon? Dat ik ging dribbelen, zoals ik elke keer doe. Maar ja, het lukt niet altijd, maar nu wel", lachte hij. "Ik had ook wel wat geluk, want toen ik trapte ging de bal over mijn linkervoet."

Tegen topteams loopt het als een trein bij de Londenaren. "Je krijgt, zoals vandaag, meer ruimte. En dat is wel een groot verschil voor ons. We creëerden heel wat kansen, maar sprongen er niet altijd efficiënt mee om. Vooral op de tegenaanval moeten we nog beter doen", vond hij toch een punt van kritiek.