Fans Club Brugge tevreden: "Belangrijk dat Izquierdo bleef en blij met de komst van Palacios en Immers"

Club Brugge toonde zich tijdens de voorbije transferperiode een bezige bij. Blauw-zwart versterkte zijn kern met een enkele nieuwe gezichten. Wat denken de fans van de nieuwkomers?

“Al bij al blik ik best tevreden terug op de voorbije transferperiode", zegt Wouter De Geyter in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Er zijn enkele goede spelers gearriveerd, terwijl we geen enkele sterkhouder kwijtspeelden. Dat laatste is misschien wel het allerbelangrijkste. In januari werd er op geen enkel moment gesproken over een vertrek van Izquierdo of Engels.”

“Dat we hen in de zomer mogelijk wél zien vertrekken? Dat zou goed kunnen. Op een gegeven moment worden zulke spelers onhoudbaar voor een Belgische topclub. Maar ik heb alle vertrouwen in het bestuur en Vincent Mannaert. De vertrekkers zullen vervangen worden.”

Palacios en Immers

Als we aan De Geyter vragen welke nieuwkomer de beste indruk op hem maakte, is hij duidelijk. “Ik was meteen gecharmeerd door Helibelton Palacios. Die deed het toch onmiddellijk goed op de rechtsback. Ook van Lex Immers verwacht ik dit seizoen nog iets. Hij heeft ervaring en bovendien had Club nog geen type als hem. Ik ben blij met de komst van Palacios, Immers en de andere jongens."

"Jammer genoeg geen Tal Ben Haim"

Met Dorin Rotariu kwam er op Transfer Deadline Day nog een winger bij. “Ik had gehoopt dat Tal Ben Haim alsnog zou komen. Jammer genoeg was dat een heel moeilijk dossier. Rotariu ken ik niet zo goed, maar ik wil hem gerust het voordeel van de twijfel geven.”