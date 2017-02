Gent wint topper in eerste nationale én loopt verder uit

Foto: © Sus Sips

In de Super League zijn de Gent Ladies hun leidersplaats (even) kwijt, maar in de eerste klasse van het vrouwenvoetbal doet de B-ploeg het nog steeds waanzinnig goed.

Nu werd ook in de topper bij WS Woluwe gewonnen met duidelijke cijfers. De Brusselse club moest het onderspit delven met niet minder dan 0-3.

Daardoor wordt de kloof tussen de nummers 1 en 2 nu al 11 punten, al heeft Woluwe nog een wedstrijd tegoed. Onderin pakten Zulte Waregem, Moldavo en Massenhoven een belangrijke driepunter.

Het zal vooral onderaan het klassement spannend worden voor het seizoensslot. Essevee heeft er nu 17, Anderlecht 16, Moldavo 14, Egem 12 en Massenhoven 11. Lierse gaf ook met zijn B-ploeg algemeen forfait.

