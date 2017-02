Beerschot-Wilrijk wint opnieuw, maar Losada krijgt rood: "Ongelofelijk! Ik begrijp er niets van"

Foto: © jan mees

KFCO Beerschot-Wilrijk boekte zaterdagavond een twaalfde opeenvolgende competitiezege. De Kielse Ratten eindigden de wedstrijd tegen Heist (4-2) wel met z'n tienen na een late rode kaart van Hernán Losada.

Het was toch een kleine domper op de feestvreugde. Beerschot-Wilrijk stond in de laatste minuut tegen KSK Heist comfortabel met 4-2 voor wanneer scheidsrechter Wesli De Cremer plots een rood karton trok voor Hernán Losada na een tik op de enkel van Fausto Santoro. "Ik begrijp er niets van. Dit is ongelofelijk", reageerde een gefrustreerde Losada na de wedstrijd.

"De scheidsrechter zei me dat ik met de voet vooruit in dat duel ging. Maar iedereen weet dat ik altijd voor de bal ga. Akkoord, het was een fout, maar ik kan niet geloven dat ik daar rood voor heb gekregen. Geel had volstaan", vindt Losada, die tien minuten voordien zelf een stevige charge moest incasseren. "Of ik revanche nam? Nee, natuurlijk niet. Misschien is het gewoon goed voor het palmares van die scheidsrechter dat hij kan zeggen dat hij Losada rood heeft gegeven? Ik weet het niet", klonk het bij de Argentijnse publiekslieveling.