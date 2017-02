Ook geflopte spelmaker van Juventus kan miljoenen verdienen in China

Foto: © photonews

De transferperiode in Europa zit erop, maar in China mogen de clubs nog een paar weken inkopen doen. De Braziliaan Hernanes is de volgende die aan een transfer naar het verre oosten wordt gelinkt. De middenvelder van Juventus kan in China een duizelingwekkend bedrag verdienen.

Volgens diverse Italiaanse media staat Hernanes dicht bij een overgang naar Hebei China Fortune, dat de Braziliaan een tweejarig contract ter waarde van achttien miljoen euro zou hebben aangeboden. De 31-jarige aanvallende middenvelder werd door Juventus niet op de Europese lijst voor de knock-outfase van de Champions League geplaatst en zou niet weigerachtig tegenover een transfer staan.

Hebei zou circa tien miljoen euro over hebben voor Hernanes, van wie het contract bij Juventus nog anderhalf jaar doorloopt. Hij kwam in 2015 over van Internazionale, maar slaagde er bij de Oude Dame nooit in om tot een vaste waarde uit te groeien. Hernanes kan bij Hebei samenwerken met Manuel Pellegrini. Ook Gervinho, Ezequiel Lavezzi en Stéphane M'Bia verdienen hun brood bij de club uit de Chinese Super League. De transferperiode in het Oost-Aziatische land sluit eind februari.