Foket over zijn toekomst: "Ik wou niet weg in januari, wat er ook geschreven werd"

Bij AA Gent werd Thomas Foket dit seizoen zowaar Rode Duivel, maar de contractverlenging kwam er vooralsnog niet. We spraken met de vleugelspeler over zijn toekomstplannen.

"Het is inderdaad nog niet verlengd", aldus Foket. "Ik hou de situatie nog een beetje open, ik wil niet té overhaast beslissingen nemen." Nochtans lonkte in de voorbije transferperiodes het buitenland voor de talentrijke Brusselaar.

"Ik zit hier momenteel nog heel goed. Ik wil mij nu ook concentreren op het veld. In zo'n belangrijke fase van de competitie wil ik daarmee niet in mijn hoofd zitten. Ik heb ook totaal geen interesse gehad om te vertrekken in januari, wat er ook in de krant stond."

Het is beter om aan het eind van een seizoen een transfer te maken -Thomas Foket

Hij wou zelfs niets afweten van mogelijke interesse in de wintermercato. "Ik heb mijn manager gezegd om mij van niets op de hoogte te houden. Ik wil het rustig aan het eind van het seizoen evalueren. Ik denk ook dat het beter is om aan het einde van een seizoen te vertrekken."

"Zo moet je niet midden in een seizoen naar een andere ploeg. Ik heb het in mijn korte carrière steeds zo gedaan, ik laat gewoon alles op mij afkomen. Anders speelt dat in je hoofd. 'Ik mag niet slecht spelen, of die transfer is weg', zo mag je niet denken", sloot Foket af.