Beerschot-Wilrijk boekt fel bevochten twaalfde zege op rij tegen een verdienstelijk Heist

Foto: © jan mees

Ook KSK Heist heeft de zegereeks van KFCO Beerschot-Wilrijk niet kunnen stoppen. De Kempenaren voetbalden goed mee op het Kiel, maar kregen toch een duidelijke 4-2 nederlaag aangesmeerd. Voor de thuisploeg was het de twaalfde competitiezege op rij.

Marc Brys voerde in vergelijking met de thuiswedstrijd tegen Virton (3-0) twee noodgedwongen wissels door. Kevin Geudens was geel geschorst, Vlad Rusu had nog last van een tik in de nieren uit de vorige match. Jaric Schaessens en Fessou Placca waren hun vervangers. Bij Heist stond ex-Beerschotspits Dries Ventose zoals verwacht aan de aftrap.

Placca was de meest vooruitgeschoven speler bij de thuisploeg en de razendsnelle Togolees bedankte al na twee minuten voor het vertrouwen. Hij werd enig mooi diep gestuurd door Alex Maes en bleef kalm oog in oog met doelman Niels Stroobants: 1-0 en Beerschot-Wilrijk al vroeg op rozen.

Turbo Placca

Nauwelijks drie minuten later was de match al gespeeld. Een voorzet van Hernán Losada dwarrelde aan de tweede paal in doel. Alle supporters op het Kiel waanden zich dan al zegezeker, maar Heist voetbalde goed mee. Een doelpunt van Dries Ventose werd - volledig terecht - afgevlagd voor buitenspel, maar ook Webers en Challouk kregen (kleine) kansjes op de aansluitingstreffer.

Op slag van rust ontnam Fessou Placca alle hoop bij de bezoekers. Dit keer was het Messoudi die voor de perfecte doorsteekpass zorgde. Placca zette de turbo aan en degradeerde zijn rechtstreekse tegenstander tot een standbeeld. De Togolees joeg de bal vervolgens buitenkant voet in het kruis: 3-0 en boeken toe.

Heist knokt terug

Het Kiel maakte zich op voor een galavertoning in de tweede helft, maar de bezoekers uit Heist dachten daar duidelijk anders over. Iets voor het uur trapte Curtus Kabeya in één tijd fraai in de linkerbenedenhoek. Vijf minuten later dwarrelde een vrijschop van uitblinker Youssef Challouk voorbij alle Beerschot-spelers inclusief een grabbelende doelman Clepkens: 3-2.

De aansluitingstreffer van Heist zorgde even voor vertwijfeling in de Kielse rangen, maar een kwartier voor tijd torende verdediger Jan Van den Bergh op een vrijschop van Maes boven iedereen uit. Na de bevrijdende 4-2 kwam Beerschot-Wilrijk niet meer in de problemen. Placca en invaller Simon Vermeiren (tot driemaal toe) kwamen zelfs nog dicht bij de 5-2. Enige domper op de feestvreugde: de (onterechte?) rode kaart van Hernán Losada in het absolute slot van de wedstrijd.

