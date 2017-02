Lierse wint ruim dankzij zijn goalgetter en hijgt opnieuw in de nek van Antwerp

Het blijft spannend in de Proximus League. Royal Antwerp FC speelde zaterdag in de vooravond slechts gelijk tegen Union, eerste achtervolger maakte thuis tegen Tubize géén fout.

Lierse wist nog vóór aanvang van de wedstrijd tegen Tubize dat het in de tweede periode tot op één punt van leider Antwerp kon naderen. Een extra motivatie voor De Pallieters, die toch lang op het eerste doelpunt moesten wachten. Vlak voor de pauze wel een meevaller voor Lierse, want Tubize-speler Diallo liep tegen zijn tweede gele kaart aan.

Na de pauze maakten de goalgetters van Eric Van Meir het verschil. De Belder scoorde in minuut 57, Joachim deed hetzelfde in minuut 58. De drie punten waren een feit, en een kwartier voor tijd legde De Belder met zijn tweede van de avond de 3-0-eindstand vast. In de tweede periode nadert Lierse nu tot op één punt van leider Antwerp. Spannend.