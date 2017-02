Messi scoort vanop vrijschop en leidt Barcelona voorbij Bilbao (met beelden)

Barcelona heeft een belangrijke zege geboekt in de titelstrijd. Lionel Messi gidste de Catalanen voorbij Bilbao. Barça nadert zo tot op één punt van Real Madrid, dat weliswaar twee machten minder gespeeld heeft.

Luis Enrique hield tegen Bilbao topschutter Luis Suárez verrassend op de bank. Paco Alcacer was de vervanger van de Uruguayaan en die bedankte al na X minuten. De Spanjaard maakte zo zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Vijf minuten voor de rust besliste kapitein Lionel Messi de wedstrijd met een verrassende vrije trap. Doelman Gorka Iraizoz zag er wel niet goed uit bij het achtste doelpunt van Messi in 2017. In de overbodige tweede helft kreeg Messi nog een applausvervangen en legde rechtsback Alex Vidal de eindscore vast op 3-0. Barcelona nadert door de zege tot op één punt van leider Real, dat morgenavond op Celta de Vigo speelt en daarnaast nog een extra inhaalwedstrijd tegoed heeft.

2-0! Every free kick is dangerous when it's Messi behind the ball... #FCBAthletic pic.twitter.com/IoGGL6bZIn — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 februari 2017