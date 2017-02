Onyekuru en Conte starten

Foto: © Photonews

Amper één punt verschil zit er tussen Waasland-Beveren en Eupen in het klassement, met het voordeel voor de club uit de Oostkantons. Een échte degradatietopper dus.

Als we eens kijken naar de huidige vorm, ziet het er voor beiden niet goed uit. Zowel Waasland-Beveren als Eupen konden na de winterstop nog geen enkele wedstrijd in competitie of de Beker van België met een overwinning afsluiten.

Vraagteken Onyekuru

Bij Eupen werd vooral sterspeler Henry Onyekuru gemist. De dribbelkont stuurde zijn kat om een transfer af te dwingen, maar keerde intussen met hangende pootjes terug naar de Kehrweg. Het is nog maar de vraag of hij vanavond de basis of de bank haalt.

Bij Eupen zijn Timmermans en Tekke nog steeds geblesseerd, niemand zit op het strafbankje. Waasland-Beveren moet het zonder Moren, Vanzo en Michel zien te rooien. Verder is het uitkijken naar Conté en Langil.

Verdien geld met jouw voetbalkennis!

Schrijf je in bij UNIBET en ontvang 80 euro gratis wedtegoed met een bonus tot 200%! Een gokje op Genk of Moeskroen kan je een mooi bedrag opleveren.

Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.