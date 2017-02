Butelle met heuglijk nieuws voor Club-fans: "Net als Timmy Simons..."

Foto: © photonews

Club Brugge heeft met Ethan Horvath een keeper voor de toekomst aangetrokken. Maar die bedreigt momenteel eerste doelman Ludovic Butelle nog niet. En die hoopt alvast nog een tijdje in doel te blijven staan.

Tot nu toe heeft Butelle nog geen contractverlenging, maar het blijkt wel in de pijplijn te zitten. "Mijn managers spraken met het bestuur en er worden vorderingen gemaakt", aldus Butelle in L'Avenir. "Het bestuur weet dat ik graag wil blijven. Zondag na de match tegen Gent hebben we een afspraak gemaakt. Ze zijn blij met mijn werk en ik denk dus wel dat het goed komt."

Op zijn 33ste lijkt Butelle gesetteld te zijn in Brugge. "Ik zit bij een goeie club die ambitie heeft en waar ik titels kan winnen. Mijn gezin voelt zich goed, want het is niet ver van Rijsel, waar mijn kinderen naar school gaan... Dus ja, ik zie me hier nog lang blijven, net als Timmy Simons."