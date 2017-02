Preud'homme baalt toch wat: "Rotariu moet het nog tonen, maar hij was al 'gemaakt'"

Club Brugge pakte met Dorin Rotariu een nieuwe flankaanvaller. Maar eigenlijk was hij pas 'plan B', want de eerste optie bleef in Israël. Al is een transfer in de zomer nog steeds mogelijk.

Club had zijn pijlen gericht op Tal Ben Haim, maar die bleef uiteindelijk bij Maccabi Tel Aviv. De Israëlische club stelde veel te hoge eisen en vond op korte tijd geen geschikte vervanger. Maar wel knap van Club dat ze in een paar uur tijd wel nog een vervanger regelden.

"Rotariu heeft kwaliteit, maar het is afwachten wanneer hij dat kan tonen, terwijl Ben Haim al 'gemaakt' was. Het is Maccabi Tel Aviv dat hem niet kwijt wilde, ik kan bij Club niemand iets verwijten", aldus Preud'homme in HLN.