Oostende won - "Als je deze mentaliteit kan tonen", maar ...: "We maakten het onszelf nog moeilijk daarmee"

KV Oostende pakte tegen KV Mechelen drie erg belangrijke punten in de strijd om play-off 1. En zo overwon het met een prachtweek ook een dipje van de maand januari helemaal.

Na de plaatsing voor de historische bekerfinale was er nu ook een overwinning tegen KV Mechelen, waardoor de Kustboys nu 42 punten hebben en play-off 1 toch een serieuze stap dichterbij is gekomen.

"We hadden een minder moment de voorbije weken en wisten dat we deze week moesten reageren", vond aanvoerder Jonckheere. "En dat hebben we ook gedaan. Als we deze mentaliteit altijd laten zien, dan weet je al eens dat het geluk ook eens aan je zijde kan liggen."

Toch was er ook een minder moment: "Door die rode kaart hebben we het onszelf natuurlijk wel nog erg moeilijk gemaakt, want dan is het een halfuurtje pompen of verzuipen. Maar we hebben gelopen voor elkaar en al bij al verdiend gewonnen."