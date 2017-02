Onzia scoort voor Twente, Ajax wint moeilijk en zet stap naar titel

Niet enkel in België, maar ook in de andere Europese landen is de voetbalcompetitie ook bij de vrouwen opnieuw opgestart. Op vrijdagavond kwamen onze Flames in de Eredivisie alvast in actie.

Heerenveen (Blom) stond daarbij tegenover Ajax (Philtjens) in een rechtstreeks duel tussen Belgische speelsters. Het werd uiteindelijk een felbevochten zege voor de Amsterdammers: 0-1 dankzij van den Bighelaar.

De kloof tussen Ajax en eerste achtervolger Twente blijft zo wel niet minder dan acht punten en zo zijn de Amsterdammers stilaan op weg naar de titel, al werden ze vorig seizoen nog in extremis door de Tukkers ingehaald.

Die wonnen dan weer met 7-0 van Achilles '29. Ellen Jansen maakte een hattrick, Lenie Onzia wist uiteindelijk de eindstand vast te leggen vijf minuten voor tijd.