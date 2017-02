Toch nog een beetje hoop: "De bondscoach mag me altijd bellen"

Foto: © photonews

De Rode Duivels hebben al een goed gestoffeerd middenveld. Maar misschien komen er straks wel openingen als Axel Witsel uit beeld verdwijnt en bij blessures. Eén jongen van Gent durft er alvast niet op hopen.

Renato Neto, sterkhouder van de Buffalo's, heeft binnenkort een Belgisch paspoort. "Het is niet daarom dat we ermee bezig zijn. Ik voel me hier gewoon steeds beter thuis. Ik ben ook al voor de wet getrouwd met een Belgische", zegt hij bescheiden in Het Nieuwsblad.



Het is bekend dat Roberto Martinez de Belgische competitie evengoed volgt als alle buitenlandse waar er landgenoten aan de slag zijn. "Jullie nationale ploeg is trouwens al zó goed. Maar de bondscoach mag altijd bellen natuurlijk. Misschien kan ik samen met Asare gaan", lachte hij.