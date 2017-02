Uitgerekend Lukaku legt pijnpunt Anderlecht bloot: "Als ze zo doordoen, gaan er nog veel jonge talenten vertrekken"

Anderlecht is momenteel aan het sukkelen om Belgen op zijn wedstrijdblad te krijgen. Zo moest Diego Capel gisteren baan ruimen voor Hannes Delcroix. Voor Romelu Lukaku is het duidelijk dat er iets schort aan de doorstroming van de jeugd.

Tijdens de rust van Lokeren-Anderlecht werd er een interview uitgezonden met Lukaku op Play Sports. "Op die manier gaan er weer veel jonge talenten vertrekken bij Anderlecht. Momenteel zitten Youri en Leander nog bij de A-kern en dat juich ik alleen maar toe, maar het is zo goed als zeker dat ze komende zomer vertrekken", aldus de ster van Everton.

"En dan, wie gaan de volgende jonge talenten zijn die hun kans krijgen in de A-kern. Er is nochtans een tijd geweest dat Anderlecht volledig de kaart van de jeugd trok en hoeveel titiels hebben ze dan niet gewonnen."

Ik ben er zeker van dat al die dingen met Anthony niet gebeurd waren als hij dezelfde begeleiding als ons had gekregen - Romelu Lukaku

Ook over Anthony Vanden Borre, met wie hij nog samenspeelde, had hij iets te zeggen. "Ik hoop dat Anthony toch nog terugkeert. Hij was toen voor ons, de jonge jongens van Anderlecht, samen met zijn maatje Kompany, hét voorbeeld. Ik ben er zeker van dat al die dingen niet waren gebeurd indien Anthony dezelfde begeleiding had gekregen als ons".