Supporters Anderlecht niet blij met wintermercato: "Dat moest er bij en is niet gekomen"

Foto: © photonews

Welke verschuivingen heeft de transfermercato van januari teweeg gebracht? Zijn de supporters tevreden over wat het bestuur van hun club aan wijzigingen doorvoerde? Wij vroegen het aan... de supporters van Anderlecht.

En nee, de fans van Anderlecht zijn niet tevreden. Met Isaac Thelin en Adrien Trebel zijn er twee jongens bijgekomen. Maar die eerste lijkt niet echt veel aan spelen te gaan toekomen. "Enkel Trebel is een redelijk goeie aankoop", vindt Kevin Jacobs, voorzitter van supportersclub The Purple Stars. "Gisteren was het weer niet om aan te zien."

De kritiek situeert zich bij iedereen op hetzelfde punt. "De broodnodige verdediger is er niet gekomen", zucht Stijn Cool, supporter sinds jaren. "Daar knelt het schoentje, een uitvoetballende verdediger. En Kara... Tja, voor die prijs hadden ze hem moeten gaan."

Ik begrijp Van Holsbeeck niet

Een mening waar Jacobs zich volledig bij aansluit. "Ik begrijp Herman Van Holsbeeck niet. Wat we nodig hadden is een centrale verdediger en die is er niet bijgekomen. Integendeel, ze gaan nog een centrale verdediger (Faes) uitlenen. Over de andere transfers spreek ik nog niet, want ze hebben nog te weinig gespeeld om zich te kunnen bewijzen of worden direct weer uitgeleend."