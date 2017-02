Gentse reus krijgt lof: "Je hebt de indruk dat er niet veel plaats naast hem is in doel"

Foto: © photonews

Wie is de beste doelman in België? Vraag het aan gelijk wie en je zal Lovre Kalinic vaak in de top-drie tegenkomen. Geen slecht begin dus, na amper drie wedstrijden. Ook Thomas Foket is onder de indruk.

"Bij een voorzet of een hoge bal, wéét je gewoon dat hij daar zal zijn", aldus de rechtsback van AA Gent. "In zo'n situatie moet je al met veel rekening houden. Met de man die je moet dekken en de positie van iedereen. Hij zorgt ervoor dat je aan hem al niet moet twijfelen."

De Kroaat komt ook graag en vaak uit. "Hij ondersteunt zijn verdediging, ook als er ballen in de rug komen. Neem nu die bal die hij tegen Club Brugge gewoon op de borst controleert. Hij straalt rust uit, dat is belangrijk als je zo hoog speelt als ons."

Als je dan ziet wat voor een ballen hij ook op de korte ruimte pakt... -Thomas Foket

"Maar het is niet alleen dat, hoor. Als je dan ziet wat voor een ballen hij ook op de korte ruimte pakt. Er is ook niet veel plaats naast zijn lichaam. Of het op training ook moeilijk is om af te werken? Bwa neen, ik vind het niet moeilijk tegen hem", aldus Foket met een dikke knipoog.

"Ook in de omgang is dat echt een heel goeie gast die zich rustig in de groep heeft geïntegreerd. Dat zijn zaken die alleen maar helpen." Het is iets dat Gent toch gemist heeft, in de eerste seizoenshelft. Al wil Foket dat met niet zoveel woorden zeggen.

Hij wil Rinne en Thoelen niet afvallen. "De doelmannen hadden het ook niet makkelijk omdat er veel gewisseld werd. Ik kan wel begrijpen dat er dan eens moeilijke momenten zijn. Maar ze hebben ons ook een paar keer recht gehouden. We mogen het zeker niet op hen steken. Die goals pakken we samen."