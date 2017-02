Ferrera mocht sterkhouder van Oostende niet opstellen bij Standard: "Ik wou hem brengen, maar werd tegengehouden door het bestuur"

Yannick Ferrera speelt vanavond met KV Mechelen een belangrijk duel in de strijd voor play-off 1. Op het veld van KV Oostende krijgt de ex-coach van Standard een speler tegenover zich die hij in zijn periode bij de Rouches niet mocht opstellen.

Ferrera neemt het met Malinwa dus op tegen het KV Oostende van Landry Dimata. De KVM-coach is toch wat verrast over de progressie van de jeugdinternational. ''Ik nam hem mee op stage en hij liet een goeie indruk, maar ik had niet verwacht dat hij bij Oostende zo'n goeie entree zou maken en na 24 matchen al acht keer zou hebben gescoord'', zegt Ferrera in Gazet van Antwerpen.

Ferrera zag veel potentie in Dimata en wilde hem vorig seizoen graag laten debuteren. "Dat hij onder mij niet speelde, daar kon ik niet veel aan doen. In de reguliere competitie was er geen tijd om te experimenteren. Ik wou hem wel brengen in play-off 2, maar dat mocht dan weer niet van het bestuur. Contractperikelen, hij wou niet bijtekenen en zo'', verklaart Ferrera. Dimata vertrok dan maar naar Oostende...