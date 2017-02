"Genk is geen topploeg en heeft hetzelfde probleem als Anderlecht, want een Leon Bailey zie ik zomaar meespelen bij Liverpool of Arsenal"

Foto: © photonews

Het is nog koffiedik kijken hoe de strijd om play-off 1 en vervolgens de titel zal verlopen. Zo moet KRC Genk er nog alles aan doen om zich te verzekeren van een plaats bij de eerste zes.

De Limburgers kenden een zwakke reguliere competitie tot dusver, maar blonken wel uit in de Europa League en de Croky Cup. Het spelerspotentieel van Genk werd al vaker bewierookt, maar is het op basis daarvan ook een topploeg?

"Nee", vindt analist Aad de Mos in Sport/Voetbalmagazine. "Ze hebben hetzelfde probleem als Anderlecht. Een huis bouw je altijd op een fundament. Met die twee backs kom je niet verder. Centraal achterin is het ook niet overtuigend."

Vertrekkende Bailey als voorbeeld

"Ik denk dat Leon Bailey op een hoger niveau met betere spelers rond zich aan de bak kan", is de Nederlander overtuigd. "Maar dan in een ploeg die domineert. Ik zie die bij Liverpool of Arsenal meespelen", aldus De Mos over de Jamaicaan die naar Bayer Leverkusen trekt.