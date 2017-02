Anthuenis ziet nog een verrassende titelkandidaat: "Het is mijn inziens niet onmogelijk"

Het beloven nog enkele spannende maanden te worden in de Jupiler Pro League. Club Brugge prijkt momenteel aan de leiding in onze vaderlandse competitie, maar volgens Aimé Anthuenis mogen we één ploeg in het bijzonder niet afschrijven voor de titel.

“Hein Vanhaezebrouck baadt bij AA Gent momenteel in weelde. Kwaliteitsvolle spelers als Milicevic, Dejaegere, Saief en Perbet starten op de bank. Dat wijst op een sterke kern”, zegt Anthuenis in De Zondag.

Volgens de gewezen bondscoach van de Rode Duivels zou het overigens best kunnen dat dat Gent straks nog een woordje meespreekt in het titeldebat. “Vanhaezebrouck hoopt in stilte op een nieuwe titel. Dat is mijn inziens niet onmogelijk”, besluit Anthuenis.