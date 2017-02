Standard mag play-off 1 vergeten: "Alles in één wedstrijd weggegooid"

Standard kan play-off 1 zo goed als zeker vergeten na het pijnlijke 0-3 verlies tegen KV Kortrijk. Aanvoerder Alexander Scholz zag zijn ploeg uiterst zwak spelen. "Dit is een zware opdoffer voor ons", klinkt het.

Na het 0-0 gelijkspel van vorige week in het Astridpark, moest Standard winnen om nog kans te maken op play-off 1. "We hebben alles wat we vorige week hebben opgebouwd in één wedstrijd weggegooid", zei Scholz na de match. "We waren zelfs niet dicht bij de zege. Thuis met 0-3 verliezen, dat is heel teleurstellend."

"Dit is een zware opdoffer voor ons. Ik was beschaamd"

"Dit is een zware opdoffer voor ons. Ik was beschaamd", vervolgt de verdediger. "Er is het resultaat, maar ook de manier waarop we verloren hebben. Of dit het einde van play-off 1 betekent? Ik ben niet zeker of het voorbij is. Als er een kans is, zullen we ervoor gaan."

"Maar als we zo spelen, dan maken we geen schijn van kans. We mogen niet over de play-offs spreken als we op deze manier spelen. We hebben het in ons, maar we zijn niet regelmatig genoeg. Na het tegendoelpunt verloren we bovendien als ons vertrouwen", besluit Scholz.