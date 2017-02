Club Brugge wil de kloof met Anderlecht uitdiepen tot drie punten

Foto: © Photonews

Club Brugge kan zondagavond opnieuw wat steviger aan de leiding staan. Blauw-zwart krijgt Sporting Charleroi over de vloer en kan optimaal van de misstap van eerste achtervolger RSC Anderlecht profiteren.

Herinnert u zich vrijdagavond 14 oktober 2016 nog of doet die datum niet meteen een belletje rinkelen? We helpen u een beetje: Club Brugge ging toen op bezoek bij Sporting Charleroi. Op zich niets speciaal, ware het niet dat Michel Preud'homme maar liefst drie basisspelers moest missen. Een agressief buikgriepvirus hield lelijk huis bij blauw-zwart en zo konden Vormer, Limbome en de inmiddels vertrokken Gedoz niet in actie komen.

Preud'homme bracht een experimentele ploeg tussen de lijnen en in de slotminuten verloor Club nog na een doelpunt van Bedia. Een erg zure nederlaag voor blauw-zwart, maar deze namiddag zal Preud'homme wellicht een veel sterkere ploeg tussen de lijnen brengen. Bovendien wil Club zich na de nederlaag in Gent graag herpakken met een driepunter. Poulain, van Rhijn en Limbombe zijn out, Cools is geschorst.

Charleroi pakte 6 op 6 tegen Oostende en Zulte Waregem

Charleroi verloor vlak na de winterstop met het kleinste verschil in en tegen Gent, maar in de jongste twee wedstrijden boekten de troepen van Felice Mazzu een knappe zes op zes tegen KV Oostende en Zulte Waregem. Met nu een verplaatsing naar Club Brugge, beschikken De Zebra's allerminst over een makkelijk programma. Bij Charleroi liggen Zajkov en Saglik in de lappenmand.

