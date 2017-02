Moeskroen liet unieke kans op puntengewin liggen: "We wisten nochtans dat Genk niet vol vertrouwen zat"

Moeskroen kon zijn goede start van 2017 niet doortrekken op bezoek bij Racing Genk. De Henegouwers geloofden te laat in hun kansen, en zullen dus in de vijf resterende duels het behoud moeten verzekeren.

"We hebben twee totaal verschillende helften van Moeskroen gezien", reageerde aanvoerder David Hubert na het 1-0-verlies. "Als we de eerste periode zoals de tweede aanpakten, zat er meer in. Maar over de hele lijn hebben we vandaag (gisteren, red.) gewoon te weinig gevoetbald."

Nochtans roken les Hurlus hun kans na de twee Genkse nederlagen eerder deze week. "We wisten dat Genk niet vol vertrouwen zat. Dat hebben wij hen weer laten tanken. We lieten ze te veel het initiatief. Jammer, want ze waren te pakken."

Mijn bankzittersstatuut? Die keuze volgde in samenspraak met de coach - David Hubert

Tot slot kwam Hubert nog even terug op zijn bankzittersstatuut. "Dat was geen verrassing. Ik was er vorige week niet bij en trainde slechts drie keer na mijn hamstringblessure. Dan is het normaal dat ik niet start. Die keuze volgde in samenspraak met de coach", aldus de kapitein.