Dennis Praet voor de tweede week op rij aan het feest, Kums kijkt lange tijd vanop de bank toe

In de Serie A werden zondagmiddag de meeste duels van speeldag 23 betwist. Dennis Praet ging met Sampdoria op bezoek bij AC Milan, Sven Kums keek vanop de Udinese-bank toe.

De uittredende Gouden Schoen mocht pas in de slotseconden zijn opwachting maken. Ook Kums kon aan de brilscore in Chievo-Udinese niets veranderen. Doelpunten vielen er wel te noteren in Pescara-Lazio. Maar liefst acht (!) keer trilden de touwen. Parolo was bij de Romeinen de grote man met vier stuks.

AC Milan - Sampdoria 0 - 1

Praet scoorde én won vorige week nog thuis van AS Roma. Nu gebeurde hetzelfde in San Siro. Sampdoria had aan een penaltygoal van Muriel genoeg om de Rossoneri te kloppen.

Praet maakte de volledige wedstrijd vol en rukt met de middenmoter verder op in de Serie A. Voor Milan wordt het voor het zoveelste jaar op rij een grijs seizoen.

