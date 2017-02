GEWELDIG! Ref Erik Lambrechts gooit de toss omhoog in Standard-Kortrijk en kijk wat dan gebeurt...

Foto: © photonews

Standard ging zaterdag in het eigen Sclessin zwaar de boot in tegen KV Kortrijk. De 0-3-score was hoe dan ook opvallend, en dat kon ook van de toss gezegd worden.

Anthony Van Loo mocht van scheidsrechter Erik Lambrechts de toss kiezen. Toen het muntstuk de lucht inging, belandde het pardoes op het hoofd van zijn assistent. De verbazing op het gezicht van de ref sprak boekdelen.

Aleksander Scholz was, op dat moment toch nog, de lachende derde. Want toen de toss op de grond belandde, mocht de Standard-verdediger een kant kiezen.