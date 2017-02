Mazzu nu al omhelsd door Club-voorzitter Verhaeghe: "Hij ligt in poleposition als MPH stopt" vs. "Bij Brugge moet hij toch anders gaan coachen"

Felice Mazzu werd de jongste maanden al enkele keren aan Club Brugge gelinkt. Toen er zondag een innige omhelzing volgde tussen de Charleroi-trainer en Club-voorzitter Bart Verhaeghe, wakkerden de speculaties op de sociale media weer wat feller aan.

"De vriendschap tussen Preud'homme en Mazzu is er", analyseerde Gilles De Bilde het beeld in Stadion. "Moest Preud'homme stoppen, dan ligt man in Mazzu absoluut in poleposition. Charleroi ziet elk seizoen zijn beste spelers vertrekken, en toch laat hij zijn ploeg iedere keer weer voetballen."

Johan Boskap is dan weer sceptischer. "Bij Charleroi moet niets en mag alles. Als hij coach wordt van Club zal hij toch anders moeten gaan voetballen."