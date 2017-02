Dury en Vanhaezebrouck? Het staat 37-25 én Hein won nog nooit in Regenboogstadion

Foto: © photonews

Zulte Waregem neemt het in eigen huis op tegen AA Gent. Voor beide teams een belangrijke wedstrijd, zoveel is nu al duidelijk. Hein Vanhaezebrouck heeft het echter nooit makkelijk op bezoek aan de Gaverbeek. En Dury leidt ook in de onderlinge debatten.

De eerste duels tussen Dury en Vanhaezebrouck als hoofdcoach dateren al van het seizoen 2002-2003. Ingelmunster en Zulte Waregem namen het toen tegen elkaar op. Het werden twee overwinningen voor Dury (1-2 en 2-1). Een jaartje later zat HVH bij Harelbeke en werd het een 2-2 gelijkspel.

Tussen 2004 en 2006 zat hij vervolgens bij Lauwe en volgden geen duels tegen Dury. Daarna nam hij over bij Kortrijk, eerst in tweede klasse en dan ook op het hoogste niveau. In de Beker van België kwamen ze elkaar een eerste keer tegen (2-1 thuiswinst voor Kortrijk tegen Essevee). Een jaar later wonnen beiden in de competitie hun thuismatch.

8 augustus 2009 dan? Toen kwam Vanhaezebrouck als coach van Racing Genk op bezoek in het Regenboogstadion. "Toen heb ik ook niet gewonnen, ik denk dat het 2-2 was", kon Hein het zich nog goed herinneren op een persconferentie voorafgaand aan het duel van zondagavond.

"Ik denk niet dat ik ooit heb gewonnen al als trainer in Waregem. Als speler wel, maar als coach nog niet", gaf hij verder nog mee. En dat klopt ook. In de onderlinge duels staat het qua punten tussen Dury en Vanhaezebrouck momenteel overigens 37 - 25 in het voordeel van de oefenmeester van Essevee. Kan hij de 'kloof' vergroten?

De resultaten tussen beide oefenmeesters:

02-03: Ingelmunster - Zulte Waregem 1-2 en Zulte Waregem - Ingelmunster 2-1

03-04: Zulte Waregem - Harelbeke 2-2

06-07: Kortrijk - Zulte Waregem 2-1 (Beker)

​07-08: Kortrijk - Zulte Waregem 1-0 en Zulte Waregem - Kortrijk 5-1

08-09: Zulte Waregem - Genk 2-2

10-11: Gent (Dury) – Kortrijk 2-0 en Kortrijk – Gent (Dury) 0-1

11-12: Kortrijk – Zulte Waregem 0-0

12-13: Zulte Waregem – Kortrijk 2-0 en Kortrijk – Zulte Waregem 1-2

13-14: Zulte Waregem – Kortrijk 1-0 en Kortrijk – Zulte Waregem 1-1

14-15: Gent – Zulte Waregem 3-1 en Zulte Waregem – Gent 2-1

15-16: Zulte Waregem – Gent 1-1, Gent – Zulte Waregem 1-0 (Beker), Gent – Zulte Waregem 2-2, Gent – Zulte Waregem 1-1 (PO1) en Zulte Waregem – Gent 4-2 (PO1)

16-17: Gent – Zulte Waregem 3-0