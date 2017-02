Westerlo een stap dichter bij operatie redding: "En dat terwijl hij vijf minuten eerder om een vervanging vroeg"

Westerlo heeft drie levensbelangrijke punten gepakt tegen Sint-Truiden. Jacky Mathijssen zag zijn team een matige eerste helft spelen, maar kon in de tweede helft rekenen op een klasseflits van Elton Acolatse.

"Het was zeer moeilijk voetballen op dit veld", zei Mathijssen "Ik kan me voorstellen dat het voor STVV niet simpel was om die omschakeling van hun kunstgras te maken. We kwamen in de match twee keer heel goed weg. Er was die bal op de paal in de eerst helft en in de tweede helft was er een belangrijke redding van Koen."

Westerlo domineerde in de tweede helft, maar de eerste periode was van mindere makelij. "Het was geen goede eerste helft van ons. Maar als we een tandje konden bijsteken, dan zou die mogelijkheid er wel komen. Eigenlijk kwam die goal er op een moment dat je er minder en minder in begon te geloven", aldus de coach.

Elton Acolatse maakte met één flits het verschil. "En dat terwijl hij vijf minuten eerder om een vervanging vroeg. Hij besliste de match in ons voordeel. Dit is een ongelofelijke opsteker voor heel Westerlo. We gaan enorm strijdvaardig die laatste vijf wedstrijden aanvatten."

Westerlo heeft nog een moeilijk programma met heel wat kandidaten voor play-off 1. "We zijn op ons best tegen de sterke ploegen. Eén van die vijf matchen moeten we drie punten pakken", besluit Mathijssen.