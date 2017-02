Hoe zit het met de revalidatie van onze nationale nummer 1 bij de Flames?

De Belgian Red Flames zijn in januari begonnen aan hun lange rechte lijn in de voorbereiding op het EK 2017 in Nederland. Justien Odeurs ging ondertussen onder het mes voor een operatie aan de meniscus. Zij is momenteel volop aan het revalideren.

Justien Odeurs werd half januari geopereerd aan de meniscus van de linkerknie. Na de succesvol verlopen operatie wachtte een lange revalidatie bij Lieven Maesschalck.

"Het revalideren loopt goed. De eerste week zit erop en ik heb zwaar getraind met mijn therapeuten Fred en Lieven. Volgende week gaan we verder en verhogen we de intensiteit", ziet Odeurs het in een reactie alvast nog volop zitten met oog op het EK.